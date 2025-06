Kouame prosegue il recupero. Primi controlli ortopedici a 60 giorni dall'intervento

C'è anche Christian Kouamé tra i giocatori della Fiorentina in attesa di conoscere il proprio futuro, influenzato sicuramente dalla rottura del crociato a cui è andato incontro in questi mesi quando ha giocato in prestito all'Empoli. Come riporta TMW, l'ivoriano ha effettuato oggi i controlli di rito al ginocchio destro dal prof. Mariani a Villa Stuart (Roma). L'attaccante ha sostenuto test funzionali e visita ortopedica di controllo a 60 giorni dall'intervento al crociato. Il prossimo e ultimo step clinico presso Villa Stuart è programmato per metà luglio.