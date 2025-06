RFV L'ex Empoli Lazzini su Bennacer: "Ha quantità e personalità ma a due con Fagioli è coppia forzata"

Il vice di Andreazzoli all'Empoli, Giacomo Lazzini, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare del suo ex giocatore Bennacer che la Fiorentina potrebbe regalare a Pioli: "All'epoca era un giocatore di prospettiva. Può fare tanti ruoli a centrocampo, a due o a tre, da mezzala a vertice alto o basso, pur non avendo un fisico eccezionale ruba tanti palloni e per la Fiorentina sarebbe un ottimo acquisto soprattutto con Pioli. Dopo l'addio al Milan qualche problemino l'ha avuto ma se sta bene pur non rubando l'occhio è tatticamnete intelligente e un ruba palloni, Andreazzoli lo spostò davanti alla difesa ma anche uno dei due mediani farebbe bene. Bennacer dall'Empoli al Milan non ha patito lo scatto che c'è tra le due squadre, perciò ha anche personalità".

Con Fagioli? E' un mediano di quantità, Fagioli ne ha meno e dunque può sopperire. Certo loro due nella mediana a due è una mossa forzata, magari a quel punto Fagioli lo sposterei più avanti dietro alla punta. Con Ricci? Hanno qualità e tecniche importanti, insieme sarebbe una coppia incredibile".

Qual è il suo giudizio su Parisi? "E' un giocatore di qualità perché con accelerazioni e temperamento spavaldo riesce a passare da una fase all'altra, ha margini di crescita perché è giovane e forte si è ritagliato uno spazio importante nonostante davanti avesse un giocatore importante".

Pioli giusto per la Fiorentina? "Ha esperienza ed ha allenato piazze importanti, Firenze è diffiicle e serve un profilo di esperienza e carisma. Quest'anno la Fiorentina non ha reso come doveva ed ora meglio di Pioli è difficile trovare in giro".