Zazzaroni sulle panchine: "Pioli-Fiorentina, mentre Palladino diventa una mina vagante"

vedi letture

Intervenuto nel corso di Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha dato le sue impressioni sul giro di panchine che ha riguardato la Serie A, parlando anche di quel che si aspetta per chiudere il cerchio: "Pioli alla Fiorentina, poi il Parma è vuoto, anche il Lecce. De Rossi a Parma se ne parlava, Palladino diventa una mina vagante. E' un calcio in crisi che cambia allenatori e non prende giocatori forti.

Il Bologna cerca Dzeko? Mi piacerebbe vederlo, ho qualche riserva come mobilità, ma come colpi no. E' uno in più che metti accanto a Castro e Dallinga, lo vedo bene nel gioco di Italiano. La qualità alla fine paga".