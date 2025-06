RFV Dalla Turchia promuovono Dzeko alla Fiorentina: "È il Cristiano Ronaldo bosniaco"

vedi letture

Manan Selciuk, collega turco che si occupa di calcio e che ha seguito da vicino l'ultima annata di Edin Dzeko in Super Lig con la maglia del Fenerbahce, ha parlato oggi a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", del possibile approdo alla Fiorentina dell'attaccante bosniaco: "In due anni al Fenerbahce ha fatto tanti gol e assist, quest'anno il Galatasaray aveva Osimhen ma Dzeko ha fatto concorrenza a uno come En-Nesyri, per il quale la società aveva speso tanti soldi. Dzeko è un grande professionista e soprattutto fa molti assist, sa sempre dove posizionarsi. Viene da una famiglia molto sportiva, è molto disciplinato, farebbe bene alla Fiorentina perché oltre ai gol che ha sempre fatto sa fare davvero tanti assist".

Fisicamente come sta?

"Ha avuto alcuni problemi con Mourinho, che voleva far giocare inizialmente En-Nesyri. Ma Dzeko ha dimostrato di meritare il posto da titolare e così è andata. Mourinho però gli ha fatto capire che se rimanesse al Fenerbahce, probabilmente l'anno prossimo non troverebbe molto spazio".

Con Kean potrebbe giocare assieme?

"Dzeko può giocare anche dietro la punta, oppure a fianco. Potrebbe fare molti assist a Kean, inoltre non è un ragazzo capriccioso, sa anche accettare di fare il secondo. Per me è stato il Cristiano Ronaldo della Bosnia".