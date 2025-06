RFV Gudmundsson, Perinetti non ha dubbi: "Rinnoverei il prestito. Pioli sarà un colpo"

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "I tempi supplementari", ha preso la parola Giorgio Perinetti, direttore sportivo di lunga esperienza. Che si è speso, in primis, sulla situazione di Albert Gudmundsson, per il quale Genoa e Fiorentina devono presto incontrarsi: "Ha qualità importanti, può essere un giocatore che può dare solo qualcosa di buono alla Fiorentina. Forse la formula più giusta è proprio un rinnovo del prestito, non so quanto possano pesare le vicende extra campo. Ma sono tutte circostanze da mettere insieme".

Però se non ci fosse la situazione giudiziaria, la Fiorentina lo avrebbe già riscattato.

"E non è poco... penso che la situazione possa venir fuori con un altro prestito, che possa permettere di andare avanti e riparlarne tra un anno".

Pradè è stato duramente contestato dai tifosi. Da collega, quanto pensa possa influire su di lui?

"L'assenza di un'altra figura importante alle spalle, com'era prima Joe Barone, lascia un po' di vuoto intorno. Sarà combattuto per quel che è successo, ma avrà per questo anche tanta voglia di andare avanti nel miglior modo possibile. Alla fine deve prevalere il realismo e se uno ha la sensazione di aver fatto bene non deve aver timore a continuare".

Invece Cataldi lo riscatterebbe (a 4 milioni, ndr)?

"La Fiorentina non ha ancora scelto l'allenatore, certe operazioni vanno fatte in simbiosi col tecnico. Non appena avranno la certezza di avere l'allenatore che vogliono, faranno anche questa scelta".

Questa figura dovrebbe essere Pioli. Che torna dopo un primo ciclo a Firenze.

"Non voglio fare paragoni, ognuno ha il suo modo di lavorare con pregi e difetti. Pioli però è un colpo per la Fiorentina, perché conosce già l'ambiente, è maturato parecchio e in questi anni ha fatto un percorso importante. Torna certamente con più entusiasmo di quando è andato via dall'Italia, perché in Arabia sul piano del lavoro non può esser stato soddisfatto come quando era in Serie A".