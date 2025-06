Calciomercato Terracciano verso l'addio. L'incontro per Gudmundsson e i dubbi su Cataldi e Beltran

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

Capitolo Gudmundsson

La Fiorentina deve incontrare il Genoa per l'eventuale rinnovo del prestito, con la vicenda processuale che porta i viola a non esercitare il diritto di riscatto. Ma la società non vuole mollare il giocatore e per questo andrà a riparlarne con i liguri.

Terracciano al passo d'addio

In porta invece si cerca una sistemazione per Pietro Terracciano, destinato a salutare. La Fiorentina potrebbe promuovere Tommaso Martinelli a secondo portiere, dopo il rinnovo del confermatissimo David De Gea.

Cataldi e Beltran, tante incognite

Per quanto riguarda invece Danilo Cataldi, il centrocampista può essere riscattato dai viola tra il 16 e il 18 giugno (finestra temporale per esercitare l'opzione) ma il ritorno di Sarri alla Lazio lo può stuzzicare all'idea di riabbracciare i biancocelesti. Infine Lucas Beltran: l'argentino si vede ancora in viola, ma la società rifletterà sul suo futuro. Il River Plate ha contatto la Fiorentina che tratterebbe una cessione a titolo definitivo, non in prestito.

Qua sotto il video: