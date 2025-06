RFV Massimo Orlando sponsorizza Chiesa: "Subito! Un esterno così forte in Italia non lo trovi"

L'ex calciatore viola Massimo Orlando è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare del mercato viola a partire dai due nomi che girano per il centrocampo: "Bennacer e Anjorin? Magari. E' vero che la Fiorentina l'anno scorso ha fatto bene ma se dovesse essere cambiato completamente non sarei dispiaciuto. Se andasse via Cataldi non lo sari anche se ha fatto bene. Poi l'urgenza sono i due esterni e deve investire lì ma credo che anche Kean cambi a quel punto, la squadra sarà meno kean dipendente. Se davvero ha voglia di restare lì dietro Gudmundsson ci può stare proprio lui"

Tra Sottil e Ikoné terresti qualcuno? "Non terrei nessuno dei due, ci vuole un cambiamento, anche per loro sarebbe difficile visto che non erano amatissimi e dunque si deve voltare pagina".

Il ritorno di Federico Chiesa ti piacerebbe? "Non credo che sia finito e ha una grande voglia di giocare, lo prenderei subito perché un esterno forte come lui in Italia non ci sono. Per me vale la pena provarci anche se ha avuto un brutto infortunio ed anche se sono intervenuti problemi tattici già con Allegri. Ma io mi operavo ogni sei mesi e non credo che sia questo il suo caso. Ma se torna è un leader, con un allenatore come Stefano, Firenze perdona subito perché ha un gran cuore, io verrei anche domattina fossi in lui e mi metterei testa bassa a lavorare per tornare il giocatore che è stato. Mi auguro comunque la Fiorentina faccia uno sforzo sugli esterni".