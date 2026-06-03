FirenzeViola Nazionale, Ndour e Comuzzo pronti all'esordio stasera, Fortini in panchina

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Stasera Silvio Baldini, al quale anche l'Empoli ha fatto l'in bocca al lupo, debutterà sulla panchina della Nazionale maggiore (ore 20,45 contro il Lussemburgo) e con lui tanti giovani, molti dei quali punti fermi della sua Under 21.

Viola al debutto

Tra questi ci sono i tre giocatori della Fiorentina che Baldini già conosce e apprezza. Stasera di sicuro saranno in campo da titolari Pietro Comuzzo, al centro della difesa con Chiarodia, e Cher Ndour in gol non solo con la Fiorentina ma anche nelle ultime due partite di qualificazione all'Europeo giocate dagli azzurrini, che agirà da mezzala con il numero 10 con Pisilli e Lipani centrale anche se Degasso insidia il suo posto. Niccolò Fortini, infine, è rimasto in Nazionale maggiore per un problema agli adduttori di Palestra (distratto anche dalle voci di mercato?) ma l'ex viola Favasuli, in grande spolvero nei playoff con il suo Catanzaro, parte favorito anche se arrivato dopo (proprio per gli impegni con il club) in ritiro. Sull'altra fascia Ahanor è in ballottaggio con Bartesaghi.

Probabile formazione

Detto dei viola, in porta ci sarà capitan Donnarumma mentre in attacco partirà dal 1' Pio Esposito con Cherubini (o Fini) e Koleosho, esterno nel mirino anche della Fiorentina.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Esposito, Koleosho. Ct. Baldini