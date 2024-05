LUCCHESI A RFV, Goretti? Bravo ma ho qualche dubbio

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Chi si compra?, trasmissione di Radio FirenzeViola, il dirigente toscano Fabrizio Lucchesi ha parlato del futuro della Fiorentina, tra la sfida all'Olympiacos e le mosse della dirigenza: "Quella di Atene sarà una partita in cui non dovranno sbagliare nulla, in una gara secca non vince la più forte ma la migliore. Della vittoria di ieri dell'Atalanta in Europa League mi è rimasto in mente l'approccio della squadra di Gasperini. Ecco, riuscisse a entrare in campo con lo stesso piglio per la Fiorentina.

E sulla possibile scelta di Roberto Goretti: "Come dirigente posso dirvi che lo ammiro molto, è una persona dinamica e con grande consocenze, poi però mi sorgono dei dubbi, uno è sul fatto che avevo capito ci sarebbe stata una continuità a livello dirigenzale. Poi Goretti potrà anche lavorare insieme a Pradè, ma non sono sicuro di questo. Mi domando chi l'abbia scelto. Strano che Commisso, dagli Stati Uniti, scegla il direttore sportivo della Reggiana. C'è qualcosa da capire ancora sugli equilibri societari. Sarà tutto chiaro (spero) dopo la finale, poi però il tempo stringe. Non credo che Italiano rimanga, dopo Atene però bisogna mettere praticamente subito le carte sul tavolo, anche perché se non c'è ancora un quadro dirigenziale chiaro, chi lo sceglie l'allenatore e chi lo fa il mercato? I modi sono importanti, ma anche i tempi. Delle volte è meglio forzare una decisione che aspettare".

