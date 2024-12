LUCCHESI A RFV, Difficile cambiare assetto in mediana

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato così a Radio FirenzeViola, durante "Palla al centro", del prossimo match tra Juventus e Fiorentina: "Contro i bianconeri centrocampo a tre? Bisogna vedere se la squadra ha le caratteristiche per giocarci. Il modulo si fa in base ai giocatori. Chi meglio dell'allenatore sa come giocare? Conosce bene i giocatori e la loro complementarietà".

La Fiorentina può continuare a giocare nel modo in cui faceva quando c'era Bove?

"No, ma Bove non penso fosse il valore assoluto di riferimento. Il compromesso si può risolvere trovando un compromesso tra il modulo e i giocatori. Con i giocatori diversi cambia il modulo di interpretare la gara, soprattutto a centrocampo che è il reparto più difficile. Prima di cambiare assetto tattico a centrocampo bisogna trovare i giocatori che possano dare un incastro".

