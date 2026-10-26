RFV Claudio Merlo sulla posizione di Fagioli: "Perché non può giocare come in Nazionale?"

Claudio Merlo, grande ex viola, oggi è stato ospite di "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola. Queste le sue considerazioni sulla Fiorentina a seguito della sconfitta dei viola ieri contro l'Inter: "Non si può perdere una partita come quella di ieri, in cui eri in vantaggio al 90'. Non c'è personalità e carattere. Adesso la classifica si fa sempre più brutta. E non capisco come mai Vanoli cambi sempre Mastantuono, l'unico uomo di classe che hai in campo. Anche Jimenez è uno che non deve uscire. Io penso che la partita di ieri l'abbia persa l'allenatore. Mastantuono, ripeto, non si deve mai togliere. E poi sostituire Jimenez per rispolverare Dodo non è una mossa che mi è piaciuta. Ora non so come questa squadra può ripartire. Altra cosa che mi chiedo: come mai Fagioli gioca sempre davanti alla difesa? Io lo schiererei come mezz'ala, nello stesso ruolo in cui lo schiera in Nazionale Mancini".

In generale, questa squadra ha un problema centravanti?

"Beto sembra un masso in questo momento. Ma anche Pellegrino fa fatica, è uno bravo di testa ma è poco utilizzabile. In generale serve un po' più di cattiveria in questa squadra, devono aver voglia di mangiare gli avversari".

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