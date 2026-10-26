RFV Ceccarini convinto: "De Gea ultimo dei problemi. Paratici? Non cambio opinione"

Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul momento della Fiorentina, alla luce del rocambolesco ko della squadra viola contro l'Inter di ieri. Ecco le sue riflessioni in merito: "La gara di San Siro era una sfida segnata in partenza ma che poteva avere un esito diverso. Stavolta la Fiorentina ha avuto ben due episodi favorevoli, ovvero il gol di Jimenez e il rigore non dato all'Inter, a differenza di quello che era successo con il Como dove tutti gli episodi sono andati male".

Che idea si è fatto della Fiorentina, nei singoli?

"In attacco insisterei ancora con Pellegrino, Beto mi pare un giocatore in grande difficoltà. In mezzo al campo i viola ha un problema: non ha un elemento che possa determinare le giocate. Fagioli è bravo ma deve crescere e uno forte accanto a lui potrebbe servire. Poi, che fine ha fatto Oulai? Una soluzione per lui andrebbe trovata".

E in difesa?

"Il pezzo migliore resta De Gea. Lui resta l'ultimo dei problemi, per dispersione".

Quanta colpa dà a Paratici e all'area tecnica?

"Io non vado dove tira il vento. Resto dell'idea che Paratici sia un ottimo direttore sportivo, non si può mettere in discussione i colpi che ha fatto nella sua carriera. Certo, in questa squadra ci sono delle imperfezioni ma sono coerente e penso che, al netto degli errori, abbia fatto un buon lavoro".