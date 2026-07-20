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Calamai: "Riecco Kean: segnale importante. Ora va definito il suo futuro"

Calamai: "Riecco Kean: segnale importante. Ora va definito il suo futuro"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:31Radio FirenzeViola
di Niccolò Santi

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato di Moise Kean: "C’è grande curiosità per vedere quali saranno i colpi per gli attaccanti esterni, ma stamani parto dal calcio giocato. Per quanto consideri pochissimo i risultati delle amichevoli, ho guardato con soddisfazione il tabellino dei marcatori di ieri in cui Kean ha segnato due gol. È evidente che l’attaccante rappresenta un bivio fondamentale di questa stagione e di questo passaggio di mercato. Vedere che è tornato segnando una doppietta mi ha regalato un sorriso".

IL CAFFÉ NERO BOLLENTE di Luca Calamai: "Riecco Kean: segnale importante. Ora va definito il suo futuro"