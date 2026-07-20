RFV Gianluca Berti sicuro: "Viola, vedo finalmente un senso. De Gea capitano scelta giusta"

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L'ex portiere, tra le altre, di Fiorentina, Sampdoria ed Empoli Gianluca Berti (oggi direttore sportivo del Prato) è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione Viola amore mio, per commentare i principali temi legati alla squadra di Fabio Grosso: "Per quello che posso notare, finalmente si vede un senso dato dal mercato alla Fiorentina. Sono arrivati tutti giocatori di spessore che sono convinto faranno molto bene alla Fiorentina. Vedo un senso in tutto quello che fa Paratici, vedo idee chiare ed è questo che conta secondo me"

Vede il suo ex compagno Grosso già pronto per la Fiorentina?

"Si vedeva già da calciatore che aveva già il 'senso' dell'allenatore. Era pignolo in certi movimenti, faceva presente al tecnico di turno se qualcosa non andava proponendo una sua soluzione alternativa. Lui dava già l'idea di poter diventare un tecnico importante, altri magari no… e faccio il nome di Gilardino che invece si sta dimostrando molto bravo".

Pensa che David De Gea debba essere riconfermato come capitano?

"Magari mi sbaglio… ma De Gea è giusto che continui a fare questo ruolo. Ha i gradi e la carriera alle spalle per poterlo fare. Credo che si andrà giustamente su questa strada qui".

Intanto Martinelli è tornato in prestito in B: è stato gestito bene a suo avviso?

"Sono anni che ribadisco questa cosa: era giusto che andasse a giocare ma non da ora. Se la Fiorentina ha scelto di tenere De Gea, ha fatto bene a rimandare in prestito Martinelli. Certo, avrà davanti a sé un anno duro: dovrà confermare le belle cose fatte alla Sampdoria e soprattutto dovrà confrontarsi con una piazza difficile".