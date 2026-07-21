Dalla Turchia: Moise Kean proposto al Fenerbahce, valutazioni in corso
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Secondo quanto riportato da alcuni media turchi, tra cui la pagina specializzata 343, Moise Kean sarebbe stato proposto al Fenerbahce, giocatore che ora la società di Istanbul starebbe prendendo in considerazione. Dopo l'addio di Tedesco il ruolo di allenatore del Fener resta vacante e quindi le valutazioni su attaccanti di questa portata sarà rimandata dopo la scelta del nuovo tecnico. Se però Kean dovesse riscontrare il favore della dirigenza e dello staff tecnico, allora verrebbero avviati i primi contatti per provare a intavolare una trattativa vera e propria.
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