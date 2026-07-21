Barak lascia la Fiorentina: tutto fatto per la cessione all'Apoel Nicosia

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Si chiude definitivamente l'avventura di Antonin Barak con la maglia della Fiorentina. Secondo quanto riportato da SkySport, è stato infatti raggiunto l'accordo tra il club viola e l'Apoel Nicosia per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista ceco, che nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore della formazione cipriota.

Per il classe 1994 termina così un'esperienza iniziata nell'estate del 2022 e caratterizzata da alti e bassi. Nelle ultime due stagioni Barak era già uscito dai piani tecnici della Fiorentina, collezionando due esperienze in prestito: prima in Turchia con la maglia del Kasimpasa e successivamente alla Sampdoria. Con la cessione a titolo definitivo all'Apoel si conclude quindi il rapporto tra il centrocampista ceco e il club gigliato, che libera un altro tassello della rosa nell'ambito del mercato estivo e prosegue il lavoro di sfoltimento dell'organico in vista della nuova stagione.