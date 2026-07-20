RFV Polverosi: "Mediana leggera ok, ma ho un dubbio. Esterni? Serve uno alla Chiesa"

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Alberto Polverosi, storica firma de del Corriere dello Sport-Stadio e nostro opinionista, ha parlato nel corso della puntata odierna di "Palla al centro" in onda su Radio FirenzeViola del momento della Fiorentina, alla luce del mercato in corso di svolgimento:

La Fiorentina sta costruendo una mediana tecnica e poco fisica: le piace?

"Il punto è capire chi terrà la palla tra i piedi. Se la terranno i giocatori viola non ci saranno problemi, se l'avranno gli altri potrebbero essere dolori. A me l'idea che ha la Fiorentina per la sua mediana piace, così come in particolare piace l'acquisto di Atta ma restano alcuni dubbi. Se tutta la squadra riesce a supportare un centrocampo tecnico ma poco fisico va bene: dipenderà da tante cose. Certo, dal divano a tutti piace più il centrocampo della Spagna e non quello dell'Argentina. A mio avviso servirebbero ancora due cose, se Grosso vuole replicare la mediana che aveva al Sassuolo: un centravanti che si muova bene fuori area e un equilibratore di centrocampo, uno di agonismo alla Matic".

E poi mancano ovviamente anche gli esterni offensivi…

"Gudmundsson non può continuare a fare questo ruolo. Mi ricorda un po' Stefano Fiore, che quando arrivò a Firenze nel 2005 fu adattato in un ruolo non suo. La differenza è che Fiore fece bene da ala e Gud no. Ecco perché sarebbe importante trovare al più presto risorse sul mercato. Un nome? Dico Orsolini o Berardi. Tutti nomi di esterni che segnano. Ma sono solo degli esempi. Ci vorrebbe un'ala alla Federico Chiesa o alla Federico Bernardeschi, anche se so che dire certi nomi a Firenze oggi è un'eresia. Parisi, che pur ha fatto bene, non hai i gol nel suo dna".