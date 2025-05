RFV Lo Monaco: "Le dimissioni di Palladino un fulmine a ciel sereno: uno schiaffo alla società"

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo di lungo corso, si è espresso così su Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" sulle dimissioni di Palladino. Queste le sue parole: "Non me lo aspettavo, con il sesto posto si era mitigata una parte della contestazione. Anche con Italiano successe la stessa cosa. Poi le contestazioni fanno parte del gioco. Non bisogna perderci d'animo. La società è rimasta ferma, non ha mai assecondato, o andata dietro alle polemiche. E' un fulmine a ciel sereno. Il problema è da come imposti il modus vivendi della tua società. In passato per esempio a me è successo che un allenatore che pensava di essere riconfermato, quando poi ci furono altre squadre che lo avevano contattato, io non lo riconfermai. Perché bisogna sposare a pieno il progetto della società. Se le cose non vanno bene o non sono di proprio gradimento è giusto cambiare strada".

Ci sarà margine per ricucire? "La società non si aspettava questo schiaffone, addirittura la società gli ha fatto il rinnovo di contratto. Se si vede poi rispondere con una cosa del genere, è normale che si irrigidisca. Mi sembra comunque molto strano che Palladino abbia fatto una cosa del genere, a meno che non ci sia dietro qualche richiesta di qualche società e Palladino si è fatto i suoi calcoli. Io fossi in lui non andrei all'Atalanta, sarebbe un errore strategico grave perché io non andrei mai in una piazza dove lascia un allenatore vincente come Gasperini".

