RFV Oscar Damiani: "Firenze ambita per un allenatore. Sarri? Buona soluzione"

vedi letture

L'intermediario di mercato Oscar Damiani è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento" per analizzare le tematiche più attuali di casa Fiorentina. Queste le sue parole: "Il calcio italiano è cambiato. Ci sono proprietà straniere e il pubblico non è mai contento. Firenze è una piazza importante e adesso la situazione è stagnante quindi posso capire. Vedremo che succederà, non faccio previsioni".

Pradè potrebbe fare un passo indietro?

"Ho molta stima di Pradè. Mi sono sempre trovato bene, penso sia capace. Il direttore però non decide, c'è la proprietà. Stimo molto Palladino, lo considero un bravo allenatore. Ci sono poi situazioni che da lontano non mi spiego".

Come si deve ripartire? Quale potrebbe essere l'allenatore giusto?

"Non lo so. Non faccio il direttore. La Fiorentina farà le proprie scelte. Qualcosa avranno già in mente. Firenze è una piazza ambita, quindi penso che arriverà un allenatore all'altezza".

Sarri?

"Ha grande esperienza e carisma. Fa un calcio propositivo. E' una buona soluzione ma non posso dire altro".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA