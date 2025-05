RFV Carnasciali: "Pioli? Prima va chiarito se resta il direttore. Fanno bene solo società forti"

L'ex terzino della Fiorentina, Daniele Carnasciali, è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante 'Palla al centro' per parlare dell'attualità viola e il possibile allenatore: "Non so se verrà Pioli, ma lui e Sarri che aspettano a sentirli?".

Come si riparte da una contestazione? "Guarda le società che hanno fatto bene e quelle che hanno fatto male, succede a quelli che non hanno una società forte. Il Milan e la Juve hanno fatto male perché hanno problemi societari. Ma oggi in una società devi prima prendere un direttore e poi fai tutto il resto. Sarri in fondo ha chiesto solo di parlare con la proprietà, ma tutti gli allenatori lo fanno; Gasperini con chi ha parlato? Con tutti. Conte con chi ha parlato se non con De Laurentiis? E' assurdo se Palladino non avesse avuto il numero di Comisso".

Quanto può stare una società in questa condizione, con un direttore che non sa che fare? "La prima cosa è decidere se resta o meno Pradè, poi si sceglie l'allenatore, altrimenti è follia. Ds liberi ce ne sono, tipo Massara. La mancanza di certezze si riversano sui giocatori".

Pioli adatto? "Quando Stefano andò via mi confidò che nessuno dalla società lo aveva contattato per il rinnovo, perciò al di là delle dimissioni, non c'era chiarezza. Ma ripeto prima capire se rimane Pradè".