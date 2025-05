FirenzeViola De Gea-Fiorentina, parti sempre più vicine per il rinnovo triennale fino al 2028

Dopo la notizia dei contatti sempre più frequenti tra l'entourage di De Gea e la Fiorentina vista la scadenza fissata a domani per esercitare l'opzione annuale presente nel contratto del portiere spagnolo, di pochi minuti fa è la news che la società gigliata e l'ex Manchester United sono sempre più vicini a trovare un accordo per un rinnovo triennale. È ormai sempre più probabile insomma la fumata bianca per la firma del rinnovo di contratto per l'estremo difensore classe 1990 fino al 2028.