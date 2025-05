Pioli, il rientro in Italia potrebbe essere ostacolato da alcuni problemi fiscali

Dopo l'annuncio, di questa mattina, della risoluzione consensuale del contratto tra la Fiorentina e Raffaele Palladino, i viola sono ufficialmente alla ricerca di nuovo allenatore. Tra i nomi più chiacchierati c'è sicuramente quello del grande ex Stefano Pioli, già in viola dal 2017 al 2019.

Il tecnico parmense però, attualmente in Arabia Saudita sulla panchina dell'Al-Nassr, come riportato da ReteSport, potrebbe avere dei problemi di natura fiscale in caso lasciasse il Medio Oriente. Il rischio è che in caso in cui lasciasse Riyad prima di inizio luglio infatti Pioli non potrebbe più contare, visto che non manterrebbe per almeno sei mesi la residenza fiscale in Arabia Saudita, su una tassazione al 2% da lavoratore straniero sullo stipendio, pari a 12 milioni di Euro annui. Senza agevolazioni la tassazione potrebbe arrivare fino al 20%.