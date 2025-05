FirenzeViola Pradè al lavoro al Viola Park per De Gea e Dodo ma il futuro resta incerto

vedi letture

Daniele Pradè sta passando questa giornata al Viola Park, con Alessandro Ferrari e Rocco Commisso che segue dall'America. Ora la priorità è la Fiorentina e le tante cose da sistemare in maniera impellente nella rosa. Il futuro del dirigente può aspettare. L'umore e l'entusiasmo del direttore sportivo viola non sono certo alle stelle ed è ancora scosso anche perché dopo le dimissioni di Palladino non pensava certo di ricevere ancora contestazioni così dure sulla sua persona.

Ma come aveva detto martedì nella famosa conferenza stampa, cui è seguita il gesto del tecnico, c'è da risolvere la questione contrattuale di De Gea e di Dodo. La giornata al Viola Park è stata dedicata in particolare al contratto del portiere, uomo dall'esperienza e dal carisma che più di ogni altro sarebbe un biglietto da visita importante per tutta la società ed attrattivo anche per l'eventuale nuovo tecnico, anche perché domani scade l'opzione per trattenerlo un anno e dunque va deciso se e quanto si fermerà l'ex Manchester alla Fiorentina. Anche per il brasiliano, avendo manifestato malumore sul rinnovo, la società ha deciso di fare un passo avanti e dunque Pradè e tutta la dirigenza è concentrata su queste due urgenti questioni e sulle altre che seguono e riguardano la squadra. Poi il dirigente, che a Firenze ha anche comprato casa, capirà insieme alla proprietà se avrà ancora le motivazioni e l'entusiasmo per continuare a lavorare nella Fiorentina.