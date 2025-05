FirenzeViola De Gea-Fiorentina, contatti costanti: c'è la volontà di trovare un accordo

Nella giornata di domani, sabato 31 maggio, scadrà la possibilità di esercitare l'opzione annuale presente nel contratto di David De Gea. Come ha fatto capire Daniele Pradè nella conferenza stampa di martedì, la Fiorentina attende una risposta da parte dello spagnolo a cui è stato offerto un accordo pluriennale. Nel caso in cui il portiere non accetti, il piano della società è di far valere comunque l'opzione per poi decidere strada facendo quale possa essere la soluzione migliore per entrambe le parti in causa.

Gli scenari possibili.

Partendo dal presupposto che quest'ultimo scenario presupporrebbe la volontà del giocatore di andarsene, la Fiorentina continua a trattare. E, anzi, non è neppure detto che la data di domani sia determinante per conoscere le sorti di De Gea. Con le dimissioni di Palladino e le riflessioni di Pradè, attualmente la situazione societaria è come minimo precaria, motivo per cui è possibile che non per forza l'ex United prenda una decisione definitiva entro poche ore. In pratica si eserciterebbe l'opzione in attesa di novità.

Dialoghi continui.

Quel che è certo è che in queste ore il suo entourage sta lavorando senza sosta per trovare un'intesa con la Fiorentina. Il che è sintomo della volontà concreta da parte del calciatore e del club di continuare il cammino insieme. Vedremo come evolverà la situazione, e soprattutto se la scelta del nuovo allenatore si rivelerà decisiva per la permanenza o meno del classe 1990. I contatti sono costanti: i dirigenti viola non vogliono rischiare di farsi sorpassare dalle squadre concorrenti, come il Monaco.