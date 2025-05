RFV Lamberto Dini: "Palladino deve imparare a stare al mondo. Prenderei Ranieri"

Lamberto Dini, grande tifoso della Fiorentina oltre che ex presidente del Consiglio, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "Io credo che Palladino abbia commesso una grave irregolarità. Deve imparare a stare al mondo. Aveva avuto un rinnovo di contratto dopo anche la vittoria di Udine e quindi non si capisce il comportamento. Se si trattasse soltanto di fragilità emotiva per le critiche che naturalmente riceve, non dovrebbe fare l'allenatore. Perché le critiche sono legittime e ci saranno sempre. Se lui dopo il rinnovo del contratto ha preso contatto con altre squadre è veramente una scorrettezza che un gentiluomo non si può permettere di fare".

E se invece ci sono stati dei contrasti con il direttore sportivo Pradè?

"Io non lo so questo. Lui aveva rinnovato il contratto, e Pradè c'era già da tempo, quindi quella non può essere la ragione. Poi proveremo a scoprire quelle che sono le motivazioni che hanno portato all'addio Palladino",

Pensa che Pradè dovrebbe dimettersi?

"No, questo mi pare che sia esagerato. L'origine di questo è Palladino, non è Pradè o gli altri. Non va bene. In ogni caso questo crea un grande scossone all'interno della squadra. Quindi è assolutamente necessario che la Fiorentina contatti e prenda un allenatore di grande esperienza".

Quali sono i suoi nomi?

"Io non faccio nomi, però ce ne sono. Sono stati anche in passato allenatori della Fiorentina. Pioli ad esempio? Sì. Se poi Ranieri fosse disponibile... Visto quello che è stato capace di fare alla Roma, dovremmo accoglierlo a braccia aperte".

