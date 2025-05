Radio FirenzeViola, Alle 17:00 sarà il momento di "Garrisca al Vento"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Alle 17:00 spazio a Giacomo Galassi, Angelo Giorgetti e Chiara Bevilacqua per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19, quando comincerà il "Brivido Viola", a cura della redazione del Brivido Sportivo, fino alle 20:30. A quel punto scatterà la diretta dedicata alla finale scudetto della Primavera, con la Fiorentina di Galloppa a caccia del tricolore: i viola se lo giocheranno al Viola Park contro l'Inter, e noi ve la racconteremo con Ludovico Mauro e Virginia Bicchi in studio, mentre Andrea Giannattasio fornirà la radiocronaca direttamente dal centro sportivo di Bagno a Ripoli!

