Leonardo Fabbri: "Al Mondiale con i piedi per terra. Pioli? Finalmente una garanzia in panchina"

Leonardo Fabbri, campione di getto del peso che negli ultimi giorni ha fatto registrare la miglior misura stagionale a livello Mondiale, nonché noto tifoso della Fiorentina, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola: "Anche l'anno scorso ero arrivato a Parigi vincendo tutte le gare e poi sono arrivato quinto quindi sono solo numeri. Bene perché c'è la consapevolezza di avere delle misure importanti da poter fare ma se poi non vinci il Mondiale queste misure non contano niente. Quindi bisogna rimanere con i piedi per terra".

Cosa pensa della Fiorentina che sta nascendo?

"Ho guardato la partita col Nottingham e mi è piaciuta anche se si parla solo di calcio d'agosto. Secondo me la squadra è molto più forte di quella dell'anno scorso e c'è ottimismo e finché c'è ottimismo si può sognare in grande. Pioli è una garanzia. Preferisco un tecnico così piuttosto che un'altra scommessa che porta a una stagione mediocre e va via alla prima offerta delle big".

Tornerà spesso allo stadio come nella passata stagione?

"La Fiorentina per me è importante fin da piccolo. È sempre molto bello andare allo stadio e speriamo di vedere la Fiorentina vincere perché tutti vogliamo questo a Firenze".

Quale acquisto le piace di più di quelli fatti fino ad ora dalla Fiorentina?

"Mi incuriosisce molto Dzeko perché ne parlano tutti come un giocatore molto intelligente. Ho pensato che potesse fare il vice Kean e invece viene usato come seconda punta e questo mi stuzzica. Non penso che abbia molto fiato ma può fare molto bene. Poi mi piace anche Fazzini".