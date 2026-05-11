RFV Leonardi (Sky): "Vanoli, gran lavoro. Ecco da chi ripartirei per la prossima stagione"

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Vanessa Leonardi, volto noto di SkySport e figura che in questi anni ha seguito con attenzione la Fiorentina, ha parlato oggi a Radio FirenzeViola durante la puntata odierna di Viola amore mio per fare un bilancio sulla stagione della squadra di Vanoli:

Che pensa del lavoro svolto in questa stagione da Vanoli?

"Per come stava la Fiorentina, lui ha fatto un ottimo lavoro: questo è innegabile. La squadra aveva uno stato fisico e psicologico devastato. Va dato pertanto atto all'allenatore di aver fatto un gran lavoro, fisico e mentale. Senza contare i tanti infortuni che la squadra ha avuto, da Kean a Gosens fino all'annata non esaltante di De Gea. La sensazione è che non rimarrà alla Fiorentina Vanoli: se devi programmare la stagione lo fai adesso".

I tifosi invocano la rivoluzione della rosa: chi può invece rappresentare una base per il futuro?

"De Gea, Mandragora e Fagioli sono i primi nomi che mi vengono in mente e che terrei. Ci aggiungo anche Parisi. Bisogna capire cosa vorrà fare Kean: la società dovrà parlare per capire cosa vorrà fare. Terrei anche Dodo, se fossi la Fiorentina: ma lui dovrebbe prima rinnovare".

E di Gudmundsson che idea si è fatto?

"Non ha certo fatto un'annata sufficiente. Al Genoa ci sembrava incontenibile mentre qui a Firenze non è mai riuscito ad esprimersi. Lui come tanti altri giocatori hanno giocato davvero sotto il proprio rendimento. Mentre altri secondo me hanno provato a trascinare la squadra, su tutti Mandragora".

A Torino contro la Juve che gara si aspetta?

"Mi immagino che, vista la rivaltà, ci possa essere una reazione tra i viola. Ma onestamente me l'aspettavo già ieri, dopo il ko di Roma, e non è arrivata..."