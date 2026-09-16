Domani le conferenze di Beto e Njie al Viola Park: ecco l'orario

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La Fiorentina ha comunicato attraverso una nota ufficiale la data e l’ora delle conferenze stampa di presentazione dei due nuovi attaccanti viola, Beto Betuncal e Alieu Njie. I due calciatori, arrivati a rinforzare il reparto offensivo della squadra, saranno presentati ufficialmente alla stampa nelle prossime ore, dando così il via al loro percorso in maglia viola.

Il comunicato del club

Le conferenze rappresenteranno l’occasione per conoscere più da vicino i nuovi acquisti della Fiorentina, che potranno raccontare le prime sensazioni legate alla nuova esperienza e le loro aspettative per la stagione. Questo l'annuncio del club: "ACF Fiorentina informa che domani, giovedì 17 settembre, alle ore 15:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Beto e Njie".