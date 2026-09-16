Verso Fiorentina-Napoli: Vanoli ripartirà con Fagioli, Jimenez e Njie: ballottaggio in avanti
Paolo Vanoli festeggia il suo ritorno al Franchi con il netto 3-0 sul Pisa, dando seguito al successo conquistato a Venezia, ma pensa già alla sfida di domenica contro il Napoli di Max Allegri, che la Fiorentina troverà anche negli ottavi di Coppa Italia. La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare qualche scelta di formazione dei viola: Atta è rimasto fuori dai convocati contro il Pisa per svolgere un lavoro personalizzato in vista della sfida coi partenopei. Vanoli dovrebbe riproporre dall’inizio Fagioli, Jimenez, Njie e, con ogni probabilità, Beto, anche se il momento di Pellegrino potrebbe incidere sulle scelte.
Intanto i viola sono già tornati al lavoro al Viola Park, mentre Gnonto e Pedro Gonçalves, entrambi a segno nel derby, verranno presentati ufficialmente. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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