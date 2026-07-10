Il Como bussa per Dodo, il Parma per Fazzini: il punto sui viola in partenza

vedi letture

Il mercato in uscita della Fiorentina continua a entrare nel vivo e diversi giocatori potrebbero lasciare Firenze nelle prossime settimane. Secondo La Nazione, Fabio Paratici aspetta offerte concrete soprattutto per Dodô, con il Como che al momento è il club maggiormente interessato all'esterno brasiliano. Attenzione anche alla situazione di Giovanni Fabbian, seguito dalla Lazio che valuta un'operazione in prestito. Tra i calciatori destinati a essere monitorati c'è anche Jacopo Fazzini, per il quale il Parma ha manifestato il proprio interesse. La dirigenza viola continua così a valutare ogni opportunità per sfoltire la rosa e finanziare i prossimi colpi in entrata.

Questi però, aggiunge il quotidiano fiorentino, non sono gli unici dossier aperti sul tavolo. Albert Gudmundsson resta uno dei giocatori con la valigia in mano: sul fantasista islandese si registrano sondaggi dalla Premier League, dal Marsiglia e soprattutto dall'Atalanta, che però non ha ancora presentato un'offerta ufficiale. Restano inoltre in bilico le posizioni di Pietro Comuzzo, richiesto da diversi club in prestito, e di Niccolò Fortini, anch'egli tra i possibili partenti. Infine, rimane aperto il discorso relativo a Roberto Piccoli e alla Lazio, anche se l'attaccante preferirebbe iniziare il ritiro estivo e provare a convincere Fabio Grosso a concedergli una possibilità nella nuova Fiorentina. Nel complesso, il mercato viola lascia presagire una profonda rivoluzione della rosa.