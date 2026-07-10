FirenzeViola Staff medico viola, arriva un'altra figura: ecco Marco Bruzzone, scelto dal dottor Pengue

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Su richiesta dell’area tecnica di corroborare lo staff medico, l’attuale responsabile sanitario ha individuato una figura che ha già lavorato Paratici e Grosso

Ci sarà un nuovo ingresso nello staff medico della Fiorentina. Come anticipato da Radio Bruno, si tratta di Marco Bruzzone, prossimo ad entrare nella società viola dopo le esperienze maturate con Palermo, Sampdoria, Atalanta e Sassuolo, dove ha avuto modo di lavorare proprio con Fabio Grosso. Bruzzone tuttavia, come raccolto da FirenzeViola.it, è stato contattato e voluto direttamente dal dottor Luca Pengue e non dal ds Fabio Paratici.

Vecchia conoscenza di Paratici, ma scelta di Pengue

Se infatti l’idea di affiancare un medico di comprovata esperienza all’attuale responsabile sanitario viola (una sorta di “spalla”) è arrivata dall’area tecnica, la scelta di puntare sul profilo di Marco Bruzzone è stata di Luca Pengue stesso, che ha optato su una figura di primo livello peraltro già conosciuta in passato dallo stesso Paratici. La convergenza sul nome in questione dunque è stata quasi automatica.