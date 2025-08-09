Iniziano le dirette di Radio Firenzeviola per raccontare United-Fiorentina

di Redazione FV

Radio Firenzeviola non si ferma e mentre la Fiorentina scenderà in campo contro il Manchester United per l'ultima amichevole della tournée inglese, inizia le sue dirette dalle ore 11 fino al post-partita. Ora in studio Francesco Benvenuti per due ore, poi arriverà Pietro Lazzerini che con Andrea Giannattasio da Old Trafford racconterà la partita degli uomini di Stefano Pioli.

Un ampio pre-partita, il racconto del match e le reazioni del post-gara: sarà una giornata speciale anche per la web-radio che ha seguito tutte le gesta dei viola in Inghilterra seguendo anche quello che succede nel mondo del calciomercato.

