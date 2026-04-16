RFV Impallomeni: "Piccoli ha i colpi, può crescere. Oggi non impossibile"

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L'ex calciatore, oggi voce di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato a "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola del match di stasera tra Fiorentina e Crsytal Palace: "Ci sono poche percentuali di rimonta, ma alla fine vedo la Fiorentina un po’ più leggera e libera avendo quasi risolto la questione salvezza. Questa nuova classifica lascia presagire una serata frizzante. La squadra può fare un’ottima partita col Crystal Palace. All’andata non ho visto gli inglesi così dominanti. Quando la Viola attaccava aveva la possibilità di far male all’avversario, casomai sembrava non avesse tanto la testa per farlo".

Qual è l’uomo a cui affidarsi per produrre più pericoli per la porta del Crystal Palace?

"Kean, che non ci sarà, lo ammiro molto anche se sta attraversando un momento non esaltante. Piccoli secondo me è un buon giocatore, se messo in condizione può crescere. Ha fisicità, tecnica, colpi, senso della posizione. Collabora con la squadra. Magari non è l’annata ideale per lui".

Cosa pensa del rendimento di Gudmundsson?

"Secondo me è forte, è un mistero che a Firenze non abbia inciso. Io andrei piano coi giocatori che hanno qualità. Lui e Solomon ce l’hanno. Per me se la Fiorentina fa un gol, se la gioca".

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