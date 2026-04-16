RFV Nani sicuro: "Stasera gara aperta. Iraola sarebbe perfetto per il calcio italiano"

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Il direttore sportivo dell'Udinese Gianluca Nani, grande esperto di calcio inglese in quanto coordinatore anche dell'area tecnica del Watford, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio". Ecco le sue dichiarazioni a proposito della sfida di questa sera tra Fiorentina e Crystal Palace: “Non è una partita chiusa, assolutamente. Certo è difficile. Il Palace è favorito ma la Fiorentina ha dei valori che sta mostrando in questa parte finale del campionato. La squadra di deve credere: chiudere l’anno con una salvezza e un trofeo sarebbe straordinario per i tifosi viola”.

Un’espulsione come quella di Okoye della sua Udinese, nel 5-1 del Franchi, potrebbe aiutare…

“Non volevo ripensare a quella gara… certo, gli episodi possono cambiare tutto. Per questo bisogna lottare e crederci, pensando di compiere un’impresa. Alla fine noi viviamo di questo e per questo. Non è impossibile ma difficile. L’impossibile nel calcio, lo ha dimostrato il Leicester, non esiste”.

Il Palace è 13° ora in Inghilterra: poteva fare di più in campionato?

“Vedo spesso la Premier ed ha un livello assurdo. Basti pensare che il Tottenham potrebbe retrocedere. Una squadra che da noi sarebbe costantemente da top-10. Il Palace ha fatto il suo ma il valore è da 10° posto massimo. Ci sono squadre superiori sicuramente”.

Si parla di Iraola del Bournemouth viene accostato alla Fiorentina: che ne pensa?

"Ne penso bene: è un tecnico equilibrato a cui piace comandare la partita. Lui in Italia potrebbe fare sicuramente molto bene. Se Cassano lo ha suggerito a Pradè, ha sicuramente fatto bene".

Vanoli che lavoro ha fatto a Firenze, secondo lei?

"E' arrivato in una squadra retrocessa mentre adesso l'ha portata lontano dalla zona retrocessione. Il giudizio non può che essere positivo. Poi i progetti del club spettano ai dirigenti viola".