FirenzeViola La Conference continua a portare risorse: già oltre 11,7 milioni incassati. Stasera una sfida che vale di più

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C’è una notte che pesa, e non solo per quello che accadrà in campo. Mentre la Fiorentina si prepara alla sfida decisiva di questa sera contro il Crystal Palace, con un passaggio alle semifinali di Conference League ancora tutto da conquistare dopo la sconfitta dell’andata, i numeri raccontano già una storia importante. Oltre 11,7 milioni di euro sono stati messi in cassaforte fino a questo momento grazie al percorso europeo di questa stagione: una cifra costruita passo dopo passo, tra bonus di partecipazione, risultati sul campo e premi per il superamento dei turni. Un bottino che, va ricordato, non comprende ancora gli incassi da botteghino né il market pool legato ai diritti televisivi.

Un percorso a ostsacoli

Nel dettaglio, il club viola ha incassato 3,17 milioni per la qualificazione, 2,25 milioni di quota europea e 0,832 milioni extra. A questi si aggiungono i premi partita - 400mila euro per ogni vittoria e 133mila per ogni pareggio - e i bonus progressivi: 0,4 milioni per i playoff, 0,8 per gli ottavi e 1,2 per i quarti. Numeri che rendono ancora più pesante, in positivo o in negativo, la serata che sta per arrivare. Perché ormai, stagione dopo stagione, la Conference è diventata molto più di un semplice palcoscenico europeo per la Fiorentina. È una risorsa economica concreta, tutt’altro che marginale. Anche con una visibilità inferiore rispetto alle competizioni maggiori e con i limiti strutturali dello stadio stadio Franchi, attualmente penalizzato dai lavori di restyling, il torneo continua a garantire entrate fondamentali per la sostenibilità del club.

Gli incassi passati

Negli ultimi tre anni, i viola hanno incassato complessivamente 51,43 milioni di euro grazie a due finali e una semifinale: 17,7 milioni nella scorsa stagione, 16,23 milioni nell’edizione conclusa ad Atene e 17,5 milioni nell’annata chiusa con la finale contro il West Ham. Eppure, al di là dei conti, resta il campo. Il percorso di questa stagione non è stato lineare: la Fiorentina ha dovuto superare ostacoli già nei playoff, prima contro il Polissya, poi - dopo la fase campionato - contro lo Jagiellonia. Un cammino che ha preso slancio fino ai quarti di finale, raggiunti battendo il Rakow. Adesso, però, tutto si stringe in novanta minuti (o forse più). Con una qualificazione da rincorrere e un’altra possibile pagina europea da scrivere..