Inchiesta Risiko, per il Ros Rocco Commisso finanziò i clan della Locride. Avvocati della Fiorentina a lavoro: notizia priva di fondamento

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Secondo quanto riferito da alcuni media locali calabresi, tra cui il Giornale della Calabria e TeleMia, ci sarebbero nuovi sviluppi nell'ambito dell'inchiesta "Risiko", coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria che coinvolgerebbe anche il defunto proprietario e presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Ciò che emerge dall'informativa del Ros dei Carabinieri è uno scenario di ampia portata internazionale, dove vengono ipotizzati presunti flussi economici verso ambienti legati ai clan della Locride in arrivo da oltreoceano.

Secondo l'informativa, all'interno degli atti dell'indagine, l'imprenditore italo-americano, sarebbe stato indicato come soggetto che avrebbe finanziato sodali riconducibili al suo paese di origine, ovvero Marina di Gioiosa Jonica. Un passaggio delicato, che comunque resta nell'ambito di una ricostruzione degli investigatori che dovrà essere eventualmente confermata nei successivi sviluppi giudiziari.

L'inchiesta Risiko ha già evidenziato una articolata rete che collegherebbe la Locride a diversi Paesi, tra cui Canada, Germania e Australia. I recenti sviluppi investigativi avrebbero coinvolto anche contatti con gli Stati Uniti, ampliando così il raggio d'azione dell'organizzazione.

Una fase comunque ancora non definitiva delle investigazioni delle forze dell'ordine. In attesa degli sviluppi giudiziari che porteranno poi a eventuali capi d'accusa per le persone coinvolte o a esclusione delle stesse della fase conclusiva e decisiva della stessa inchiesta.

Nel frattempo, i legali della famiglia Commisso e quelli della Fiorentina, sono già a lavoro per tutelare l'onorabilità del nome di Rocco Commisso perché la notizia in merito al coinvolgimento del defunto proprietario del club viola sia totalmente priva di fondamento.