Dagli inviati I tifosi del Crystal Palace in giro per Firenze: le foto di FV

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I tifosi del Crystal Palace cominciano ad aggirarsi per il centro storico di Firenze. Ricordiamo che sono state previste misure di sicurezza stringenti per preservare l'ordine pubblico in vista della gara di questa sera contro la Fiorentina, che vedrà circa 1300 sostenitori inglesi riempire il settore ospiti dello stadio. Fin da ieri sera molti supporter del Palace hanno "colorato" soprattutto la zona di Santa Maria Novella facendo cori e stando in allegria, senza provocare alcun disagio secondo quanto filtra delle forze dell’ordine. Anche stamattina si vedono diversi tifosi londinesi, pure singolarmente, con maglie e sciarpe in bella vista.

Questi alcuni scatti realizzati da FirenzeViola.it ai sostenitori del Crystal Palace: