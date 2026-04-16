Fiorentina-Crystal Palace, i convocati viola: nessuna sorpresa e tanti baby

Fiorentina-Crystal Palace, i convocati viola: nessuna sorpresa e tanti baby
Oggi alle 13:55Primo Piano
di Redazione FV

Sono da poco arrivati i convocati della Fiorentina in vista della sfida di questa sera contro il Crystal Palace, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Nessuna sorpresa di rilievo nelle scelte di Paolo Vanoli, che chiama tanti giovani della Primavera e conferma la presenza di Solomon. Ecco l'elenco completo nella foto pubblicata sui suoi social dalla Fiorentina:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) DE GEA QUINTANA David (P)

6) DELI Lapo

7) FABBIAN Giovanni

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) GOSENS Robin Everardus

11) GUDMUNDSSON Albert

12) HARRISON Jack Davi

13) KOŠPO Eman

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEONARDELLI Pietro (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) PUZZOLI Giorgio

21) RANIERI Luca

22) SOLOMON Manor