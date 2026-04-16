Fiorentina-Crystal Palace, i convocati viola: nessuna sorpresa e tanti baby
Sono da poco arrivati i convocati della Fiorentina in vista della sfida di questa sera contro il Crystal Palace, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Nessuna sorpresa di rilievo nelle scelte di Paolo Vanoli, che chiama tanti giovani della Primavera e conferma la presenza di Solomon. Ecco l'elenco completo nella foto pubblicata sui suoi social dalla Fiorentina:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) DE GEA QUINTANA David (P)
6) DELI Lapo
7) FABBIAN Giovanni
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) GOSENS Robin Everardus
11) GUDMUNDSSON Albert
12) HARRISON Jack Davi
13) KOŠPO Eman
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEONARDELLI Pietro (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) PUZZOLI Giorgio
21) RANIERI Luca
22) SOLOMON Manor
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