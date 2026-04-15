RFV Cioffi sulla Fiorentina: "Partita senza pressioni. Nel calcio tutto può succedere"

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Gabriele Cioffi, ex allenatore di Udinese e Verona, è intervenuto a Radio FirenzeViola parlando delle chance di rimonta della Fiorentina e della tecnica offensiva che rende uniche le squadre di Premier League: "Io credo, che dopo la vittoria con la Lazio, per la Fiorentina possa essere una partita da affrontare con leggerezza, intesa come una partita senza alcun tipo di pressione. Ora lo spettro retrocessione si è allontanto e permette di giocare con più serenità. In una partita tutto può succedere. Sicuramente il Crystal Palace non è un cliente facile".

Cosa pensa della partita dell'andata disputata dalla Fiorentina?

"La Fiorentina non so, forse non era in serata. Andare a giocare in Inghiletrra per le italiene è un altro sport. Se giocano in casa delle italiane, le squadre inglesi possono trovare delle difficoltà. Il calcio inglese, a parte poche eccezioni, è un calcio diretto. Adesso si cerca una verticalità immediata, questo è dovuto alle caratteristcihe dei giocatori. Molte squadre inglesi in attacco hanno dei velocisti. Non è un caso, che i giocatori che si esprimono meno in Premier League, vengono in Italia e fanno la differenza".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola