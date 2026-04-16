RFV Calamai: "Viola, non può finire così l'Europa: sogniamo una grande rimonta"

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Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato della gara di stasera contro il Crystal Palace: "Non farò analisi tecniche, non cercherò grandi rimonte del passato. Farò una riflessione di pancia: il principio che la Fiorentina, dopo tanti anni in Europa, scompaia dalle coppe e torni a vivere i giorni di metà settimana guardando gli altri non riesco a immaginarlo. Così come non riesco a immaginare che i viola, con quattro partecipazioni alla Conference, non siano riusciti a vincere nemmeno una coppa.

Un trofeo avrebbe dato qualcosa di nuovo a una società che non vince un titolo da un quarto di secolo. Non riesco ad accettare il principio che usciamo così, senza lasciare traccia. Spero in una grande rimonta proprio perché non può finire così".