Tragedia nel mondo del calcio: è morto a 48 anni l'ex viola Alexander Manninger

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Una tragedia scuote il mondo del calcio internazionale. Alexander Manninger, ex portiere austriaco con un passato anche nella Juventus e nella Fiorentina (nella stagione 2001/02), è morto oggi a soli 48 anni in un grave incidente avvenuto nei pressi di Salisburgo. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex calciatore ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la sua auto e un convoglio della ferrovia locale. L’impatto è avvenuto intorno alle 8:20, in prossimità di un passaggio a livello senza barriere vicino alla fermata di Pabing. I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto, ma per Manninger non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimazione e l’utilizzo del defibrillatore, i sanitari non sono riusciti a salvargli la vita.

Illesi, invece, i circa 25 passeggeri presenti sul treno e il macchinista. Le dinamiche dell’incidente restano ancora da chiarire e sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. A dare la notizia per prima, una delle sue ex squadre, il Red Bull Salisburgo. La società austriaca ha scritto sui propri canali ufficiali un messaggio di cordoglio: "Piangiamo la scomparsa del nostro ex calciatore Alexander Manninger, che ha tragicamente perso la vita in un incidente d'auto. I nostri pensieri sono alla sua famiglia e agli amici. Riposa in pace, Alexander".