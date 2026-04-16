RFV Tito Corsi: "Se deve arrivare Grosso, terrei Vanoli. Ma ora i programmi del club"

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L'ex dirigente viola Tito Corsi ha parlato così quest'oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la puntata odierna di "Viola Amore Mio" del momento della Fiorentina: "Non poniamo limiti alla provvidenza per la partita di stasera anche se il cammino è difficile. Ricordo un anno quando la mia Fiorentina aveva perso 4-1 all'estero e poi vincemmo al ritorno 4-0 e superammo il turno. La Fiorentina sta vivendo un buon momento per cui può davvero accadere di tutto: anche un risultato più impensabile può verificarsi. Anche con la Lazio a mio avviso è arrivato un risultato a sorpresa. Bisogna fare i complimenti a Vanoli, che ha capito tante cose e ha azzeccato quasi tutte le scelte".

Lei dunque confermerebbe Vanoli, fosse in Paratici?

"Intanto prima bisogna vedere che programmi avrà la società e che tipo di idee avrà Vanoli. Per la situazione che ha trovato ora, è stato il non plus ultra. Ma iniziare una stagione da zero è tutta un'altra cosa".

Ma se l'alternativa deve essere Grosso, meglio tenere Vanoli?

"Sì, a questo punto sì. Perché conosce già l'ambiente e soprattutto i giocatori con cui ha lavorato".

Firenze sogna ancora Maurizio Sarri: le piacerebbe vederlo a Firenze?

"Lo conosco come persona ma non nel suo lavoro. Non sarei in grado di dire se va bene per una piazza come Firenze. A Napoli sembrava il "re dello spettacolo" ma ogni giudizio per me resta sospeso. Sicuramente Paratici, coi suoi ottimi trascorsi, mi dà fiducia".