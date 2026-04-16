FirenzeViola Fiorentina-Crystal Palace, le probabili formazioni: senza Kean, Dodò e Parisi serve l'impresa, ma crederci è un obbligo

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Se è vero che i sogni aiutano a vivere quello di stasera è praticamente un rito collettivo, nel quale città e squadra saranno chiamati a un vero e proprio atto di fede. Mentre i precedenti raccontano di un’impresa che ai viola non è mai riuscita, quella di recuperare 3 gol di svantaggio, le difficoltà di questa stagione sono lì a ricordare quanto alta sia la montagna che Vanoli e i suoi dovranno scalare.

Reazione cercasi dopo il flop dell’andata

Eppure con ancora 90 minuti (più supplementari) a disposizione la Fiorentina ha inevitabilmente l’obbligo di crederci. Vanoli, ieri in conferenza stampa, ha chiesto al suo gruppo di sognare, adesso si tratta di mettere in campo tutta la voglia di rivincita dopo la sfida di Londra finita malissimo. Al di là del risultato che oggi riduce di molto le chance di centrare la semifinale di Conference League è stata la prestazione generale di Selhurst Park a deludere, ulteriore motivo per il quale mettere in campo stasera tutt’altro piglio

L’impresa senza Kean e Parisi

In questo scenario andrà comunque ricordato che Vanoli dovrà fare a meno di elementi come Kean e Parisi che in questo momento avrebbero fatto molto comodo, ai quali aggiungere Dodò che non ci sarà per squalifica. Mentre la punta è ancora alle prese con i problemi alla tibia, l’esterno non ha del tutto recuperato dall’edema osseo che lo limita. In queste condizioni ovvio che in attacco tocchi ancora a Piccoli, mentre sull’out di destra si rivedrà Harrison con Gudmundsson a sinistra e Solomon pronto a entrare a partita in corso

Il Crystal Palace recupera Strand Larsen

L’altro recupero rispetto alla sfida di lunedì contro la Lazio è quello di Fagioli che tornerà in cabina di regia completando il reparto con Mandragora e Ndour mentre se sulla sinistra Gosens dovrebbe stringere i denti ed essere regolarmente in campo a destra la squalifica di Dodò sembra regalare una maglia da titolare a Comuzzo. Nel Crystal Palace invece l’unica defezione è quella di Guessand, per il resto torna disponibile anche Strand Larsen che si giocherà la titolarità offensiva con Mateta, quest'ultimo favorito, in mezzo confermati Wharton e Kamada con Munoz a destra e Mitchell a sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson, Piccoli

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta