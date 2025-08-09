Il palinsesto di Radio Firenzeviola per seguire Manchester United-Fiorentina

Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it: per seguire al meglio tutto l'avvicinamento e il post-partita di Manchester United-Fiorentina in programma alle ore 13.45 italiane con il racconto da Old Trafford delle gesta della squadra di Stefano Pioli, le trasmissioni live oggi inizieranno alle ore 11 con Francesco Benvenuti in studio per due ore di pre-partita tra campo e calciomercato. Dalle 13 invece arriva Pietro Lazzerini per seguire con Andrea Giannattasio da Manchester tutte le emozioni della partita. 

