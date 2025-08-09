Il palinsesto di Radio Firenzeviola per seguire Manchester United-Fiorentina
Nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it: per seguire al meglio tutto l'avvicinamento e il post-partita di Manchester United-Fiorentina in programma alle ore 13.45 italiane con il racconto da Old Trafford delle gesta della squadra di Stefano Pioli, le trasmissioni live oggi inizieranno alle ore 11 con Francesco Benvenuti in studio per due ore di pre-partita tra campo e calciomercato. Dalle 13 invece arriva Pietro Lazzerini per seguire con Andrea Giannattasio da Manchester tutte le emozioni della partita.
I soliti esuberi ritardano gli ultimi colpi da Champions. L'acquisto di una punta si intreccia col futuro di Kean. Comuzzo un assegno che nessuno vorrebbe incassare ma che tiene in ansia la Fiorentina. Al via i giorni di Pradèdi Pietro Lazzerini
1 I soliti esuberi ritardano gli ultimi colpi da Champions. L'acquisto di una punta si intreccia col futuro di Kean. Comuzzo un assegno che nessuno vorrebbe incassare ma che tiene in ansia la Fiorentina. Al via i giorni di Pradè
4 Il cuore di De Gea, il clima da gara vera e la caccia al primo gol inglese: la Viola vuole incantare nel "Teatro dei sogni"
Luca Calamai5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)
Lorenzo Di BenedettoI titolari sono ok ma le alternative non bastano. La Fiorentina esce da Nottingham con più certezze, nel bene e nel male. La squadra è incompleta, servono altri colpi per sognare. Il caso Beltran fa riflettere sul tema calciatori e società
