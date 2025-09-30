Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Viola, chi in porta in Conference? Io voto per De Gea"

Oggi alle 09:44Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, in onda come sempre su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", ha parlato del tema portieri, in merito a chi far giocare giovedì in Conference. Queste le sue parole: "Per guardare un attimo avanti proviamo a guardare alla sfida di Conference. Proviamo a immaginare che tipo di Fiorentina metterà in campo Pioli. Questo è un momento di difficoltà, ci sarà turnover ma non sarà una rivoluzione.

Non vedremo secondo me una Fiorentina di seconde linee. Per questo motivo in porta io vedo più De Gea di Martinelli. A quest'ultimo è stato promesso minutaggio, ma vista la delicatezza del momento io voto per lo spagnolo. Come ha raccontato anche Giovanni Galli".

