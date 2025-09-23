Il Caffè Nero Bollente di Calamai: "Gud, come stai? È l'uomo per uscire dalla crisi"

Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, in onda come sempre su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", ha parlato di Albert Gudmundsson. Queste le sue parole: "E' il momento di guardare avanti. Dopo le riflessioni proviamo a immaginarci la Fiorentina che verrà. Non ci sono pozioni magiche ma ritengo che forse ci potrebbe essere un giocatore che può far uscire la Fiorentina da questa situazione difficile. Mi riferisco a Gudmundsson.

Il problema è capire come sta, come sta la sua caviglia. La sua assenza ha sorpreso sia contro il Como che contro il Napoli. Do per scontato che sia recuperato per il Pisa. Io in attacco metterei lui insieme a Kean".