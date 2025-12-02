RFV Mpasinkatu: "Corsa salvezza? La Fiorentina la faccia solo su se stessa"

Malu Mpasinkatu dirigente, agente ed esperto di calciomercato nonché opinionista di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola è interventuto per parlare della situazione della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Io ero convinto che a Bergamo la Firoentina non avrebbe perso perchè arrivava già dalla sconfitta in Conference. Ci poteva essere la possibilità di venirne a capo. C'è tanta paura. La zona di classifica in cui è la Fiorentina è una zona che sembra ti tolga il respiro. La Fiorentina però ha una rosa che può venirne fuori ma deve scattare questa scintilla. Se non scocca e non arriva la prima vittoria e di conseguenza non ne porta altre saremo sempre a parlare dello stesso problema".

L'errore di Piccoli contro l'Atalanta da cosa può dipendere?

"Questo è il dilemma. Se la Fiorentina fosse andata su un attaccante straniero c'è chi avrebbe detto che non si punta mai sugli italiani che fanno bene in Serie A. Anno scorso Piccoli ha fatto bene a Cagliari ma sono due piazze diverse. E' stato pagato una somma importante e la piazza si aspetta di te numeri e giocate di livello. Questo non sta succedendo e porta paura nel giocatore perchè sento il peso delle responsabilità. Gli viene il braccio del tennista. Gira male. L'incornata di Kean ne è l'esempio: anno scorso ogni tiro di Kean era gol, quest'anno ha preso tanti pali e traverse. La giocata la fai, ma la palla non entra, e questo è il segno di un momento negativo di tutta la squadra. Quando si cambia l'allenatore è lui che paga ma in cambio vanno i giocatori, devono farsi l'esame di coscienza. Se non arrivano i risultati sarà colpa di Vanoli?

Si aspettava qualcosa di più da Vanoli?

"Mi aspetto qualcosa perchè ha idee e un modo grintoso di trasmettere energia alla squadra. Se c'è un black-out deve lavorare su questo e ricercare la medicina che è la vittoria, è un toccasana, con la quale si può vedere della positività. Basta vedere la vittoria della Cremonese a Bologna. La Cremonese rischia di girare a 20/23 punti. Eppure era una squadra che all'inizio era stata messa in altre posizioni rispetto a quelle che sta occupando. La Fiorentina si sta trovando con molte suqadre sopra ma deve pensare a se stessa, perchè ha la rosa per uscirne. L'anno scorso una situazione simile ce l'aveva il Monza. Non era forte come la Fiorentina ma cercava la vittoria e alla fine non arrivava mai. Prima ti togli da questa condizione, prima l'ambiente torna a respirare. La paura sta iniziando ad essere pesante"

Come valuta la lotta salvezza? Su chi deve fare la corsa la Fiorentina?

"La corsa salvezza la fai su te stesso. Se analizzo la classifica: Hai la rosa più forte del Verona, del Pisa, del Parma, del Genoa, del Cagliari, del lecce, del Torino, della Cremonese. Parlo di rosa. Quindi la lotta la devi fare solo internamente. L'arsenale sportivo è forte ma le squadre che ho citato prima hanno ottima salute. Le tre neopromosse giocano bene e sono vive. Anche nelle sconfitte che hanno avuto hanno giocato fino alla fine".

