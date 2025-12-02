Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora "Calciopiù on air" poi "Extra Viola"

Oggi alle 19:02Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue fino alle 21.30 la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Dalle 19 al via "Calciopiù on air" in diretta fino alle 20:45 con un focus sul mondo dei dilettanti toscani e una finestra in cui saranno proposte le parole di Ferrari a Sky mentre dalle 21:00 "Extra Viola", in diretta anche su RTV38, approfondirà i temi di giornata della Fiorentina.

