Adesso c'è 'Extra-Viola'! Seguila su Radio FirenzeViola e Rtv38!

Oggi alle 21:00Radio FirenzeViola
di Alessandro Di Nardo

Prosegue fino alle 21.30 la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Adesso, dalle 21:00 parte "Extra Viola", in diretta anche su RTV38, approfondirà i temi di giornata della Fiorentina.

